Brexit maakt pensioenen duurder

Pensioenfondsen kunnen zich op die manier bijvoorbeeld indekken tegen dalende rentes. Ook de kosten voor aan- en verkopen van obligaties zijn in Londen lager dan elders in Europa, omdat er zo’n grote markt is. ,,Nederlandse vermogensbeheerders laten vaak een deel van hun vermogen in Londen beheren’’, zegt Sander van Leijenhorst van de AFM. Banken kunnen in Londen hun overtollige kasgeld veilig wegzetten.



Kortom de Nederlandse financiële instellingen zijn behoorlijk verweven met Londen. En dat kan tot flinke problemen leiden bij een plotselinge scheiding. ,,Nu werken die bedrijven in Londen nog met een EU-paspoort. Dat geeft ze toegang tot alle Europese landen. Maar bij een harde brexit is dat afgelopen’’, waarschuwt Van Leijenhorst. ,,Dan verliezen partijen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) abrupt hun toegang tot de EU markt en vice versa.’’



En dan is het nog maar de vraag of een pensioenfonds of een andere klant een renteswap kan kopen in Londen. Want Britse instellingen mogen dan geen Europese klanten meer bedienen. Ook mogen vermogensbeheerders in Londen geen Europese vermogens meer beheren. En hoe het met de handel in aandelen en obligaties zit is ook nog onduidelijk. Is een soepele overgang naar Amsterdam wel direct te realiseren, of valt de handel enige tijd helemaal stil?



Ook de kosten zullen toenemen. Duidelijk is dat er niet één groot nieuw financieel centrum komt in Europa. Dat betekent dat de kosten in ieder geval hoger zullen worden voor tal van financiële producten. ,,Maar hoeveel hoger is niet te zeggen’’, aldus Van Vroonhoven.