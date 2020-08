Brillenoorlog: Essilor beschuldigt GrandVision van ‘verstoppertje spelen’

Specsavers vroeg staats­steun aan voor 143 winkels: ‘Deden we niet zomaar’

6 augustus De omzet van de Britse brillenketen Specsavers kelderde het afgelopen kwartaal met 80 procent, maar het bedrijf is optimistisch over de toekomst. ,,De vergrijzing en innovaties zorgen voor groei, vooral in de hoorzorg. De rek is er zeker nog niet uit’’, zegt Remko Berkel (42), directeur Specsavers Nederland.