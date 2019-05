British Steel vraagt uitstel van betaling aan, duizenden banen op de tocht

Bij British Steel werken zo'n 5000 mensen, bij toeleveranciers staan nog eens 20.000 mensen onder contract. Volgens de bewindvoerder gaat British Steel door met zijn activiteiten en het leveren aan klanten. Het personeel blijft gewoon aan de slag terwijl de opties voor het staalconcern worden bekeken. Een woordvoerder van het bedrijf liet weten dat de salarissen van de maand mei volledig kunnen worden betaald.



Het is nog onduidelijk wat er daarna gebeurt met de banen van de 25.000 mensen die direct of indirect betrokken zijn bij het bedrijf, dat in het oosten van het Verenigd Koninkrijk, in Scunthorpe, een grote fabriek heeft staan. In Teeside staan nog twee fabrieken. Ook in Frankrijk heeft het bedrijf een fabriek. Als blijkt dat het bedrijf failliet gaat en er geen doorstart gemaakt kan worden, dan is het mogelijk dat er duizenden mensen zonder werk komen te zitten.



Om de banen te redden riep de Britse Labour-partij op tot nationalisatie van British Steel. Ook de vakbonden pleitten voor redding van het staalbedrijf door de Britse overheid.