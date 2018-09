Britse grotredder klaagt Tesla-topman Elon Musk aan

Duiker Vernon Unsworth, die door Elon Musk is uitgemaakt voor pedofiel, stapt naar de rechter wegens laster. De Brit, die meehielp in de reddingsoperatie van het gestrande Thaise voetbalteam, eist een schadevergoeding van 75.000 dollar (ruim 64.000 euro).

Musk heeft herhaaldelijk uitgehaald naar de Brit, die afgelopen zomer een belangrijke rol speelde bij de redding van een groep Thaise jeugdvoetballers uit een grot in het uiterste noorden van het land. Die redding trok wereldwijd grote media-aandacht.



Musk bood destijds een miniduikboot aan voor de reddingsoperatie. Unsworth zei vervolgens tegen CNN dat de inzet van zo'n machine geen enkel nut zou hebben. Hij noemde het aanbod van Musk een ,,PR-stunt''.



De kritiek schoot Tesla-baas compleet in het verkeerde keelgat. Hij maakte de redder op Twitter uit voor ,,pedo guy'', een tweet die hij later verwijderde. Ook noemde hij het verdacht dat een Brit in Thailand woont. Musk zei later de uitbarsting te betreuren, maar schilderde Unsworth vervolgens toch weer af als ,,kinderverkrachter'' in een e-mail aan een verslaggever.

Volledig scherm Elon Musk, ceo van Tesla en rakettenbouwer Space X © REUTERS

'Geen helden'

Nu slaat de grotredder Unsworth dus terug. Hij is naar de rechtbank van Los Angeles gestapt, de woonplaats van Musk. Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat de Brit Musk van laster beschuldigt en dus 75.000 dollar eist.



Het Thaise jeugdvoetbalteam 'Wild Boars' verdwaalde op 23 juni in de grot en werden pas begin juli gevonden. Unsworth maakte deel uit van het uit 18 personen bestaande reddingsteam, waaronder 13 buitenlandse - veelal Britse - grotduikers en vijf duikers van de Thaise marine. Door eerst grote hoeveelheden water uit de grot weg te pompen, konden zij uiteindelijk alle 12 jongens en hun 25-jarige coach redden.



,,Wij zijn geen helden, we hebben alleen een unieke set vaardigheden," zeiden de duikers na hun heldendaad.

Volledig scherm De gewraakte tweet van Elon Musk © Twitter

Musk veel negatief in nieuws

De opmerking van Musk maakt deel uit van een reeks aan bizarre opmerkingen en gedragingen. De geboren Zuid-Afrikaan staat onder zware druk bij Tesla dat er maar niet slaagt voldoende exemplaren van de nieuwe Model 3 van de lopende band te laten rollen uit de fabriek in Freemont, Californië.



De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een onderzoek ingesteld wegens koersmanipulatie nadat Musk twitterde Tesla van de beurs te willen halen en dat de financiering rond was. Dat bleek onjuist.



Onlangs haalde hij het nieuws toen hij tijdens een interview een joint rookte. In een interview met de New York Times gaf hij toe 120 uur per week werken en nauwelijks te kunnen slapen zonder pillen.

Zijn biograaf Ashlee Vance is niet verbaasd over Musks gedrag, zei hij onlangs in een interview aan het AD. ,,Hij heeft altijd een duistere kant gehad."