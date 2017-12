Broodje kebab is gered

,,Wij zijn helemaal niet uit op een fosfaatverbod, we willen alleen nader onderzoek en in afwachting daarvan de status quo. Maar jullie doen net of er duizenden banen verdwijnen en voeden de hysterie in vooral Duitse media.”



Volgens Sommer is de hoeveelheid fosfaten die kebabeters tot zich nemen ‘verwaarloosbaar’, en krijgt de doorsnee consument ‘veel meer’ fosfaten binnen door Cola te drinken. ,,Als het waar is dat er in hamburgers, worsten en frisdranken meer fosfaten zitten dan in kebab, dan moeten we ook daar naar kijken”, vindt de Vlaamse Groene Bart Staes.



De status quo die hij en de sociaaldemocraten en uiteindelijk dus een krappe meerderheid van het Parlement voorlopig hadden willen handhaven is dat lidstaten bepalen of ze al dan niet fosfaattoevoeging toestaan. Onder de nu aangenomen nieuwe regels moeten ze een verbod beter motiveren. Sommer: ,,De nieuwe wetgeving maakt het voor de controleautoriteiten in de lidstaten moeilijker om fosfaten zonder concrete argumentatie te bannen, en is daarom hard nodig.”