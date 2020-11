Brussel: herstel Nederlandse economie gaat jaren duren

De Nederlandse economie heeft waarschijnlijk nog jaren nodig om te herstellen van de coronacrisis. Volgens de Europese Commissie ligt het niet in de verwachting dat de omvang van de economie eind 2022 weer terug is op het pre-crisisniveau. In Europa als geheel is sprake van een vergelijkbaar beeld.

Volgen de zogeheten herfstprognose van Brussel krimpt de Nederlandse economie dit jaar wel iets minder hard dan voorzien. Maar daar staat tegenover dat er volgend jaar ook minder krachtig herstel valt te verwachten. Het precieze beeld voor de komende tijd is bovendien nog erg onzeker vanwege de tweede golf van de virusuitbraak en nieuwe lockdownmaatregelen.

Voor 2020 rekent de commissie nu op 5,3 procent krimp in Nederland, waar bij de vorige raming in juli nog werd uitgegaan van een neergang van 6,8 procent. De bijstelling heeft alles te maken met de opleving van de economie in de zomermaanden. Daarbij profiteren veel bedrijven nu nog van alle coronasteun van de overheid.

Voor 2021 gaan de rekenmeesters uit van een plus van 2,3 procent, gevolgd door 2 procent groei in 2022. Daarmee is de prognose uit Brussel minder optimistisch dan die van het Centraal Planbureau (CPB). Die belangrijke adviseur van het Nederlandse kabinet voorzag in september nog 3,5 procent groei in 2021.

Omdat de coronasteun nog tot halverwege volgend jaar doorgaat, is de impact op de arbeidsmarkt voorlopig nog gering. Maar volgens de commissie zal het voor bedrijven komende tijd toch moeilijker worden om personeel binnenboord te houden. De Nederlandse werkloosheid komt zowel in 2021 als 2022 waarschijnlijk boven de 6 procent uit. Vorig jaar zat volgens de cijfers nog afgerond 3 procent van de beroepsbevolking werkloos thuis.

Ietsje optimistischer

Voor de negentien eurolanden samen verwacht de commissie dit jaar een gemiddelde economische krimp van 7,8 procent, en in de hele EU met 7,4 procent. Dat is ietsje optimistischer dan in juli, toen Brussel uitging van respectievelijk 8,7 en 8,3 procent teruggang en te danken aan het krachtige herstel in het derde kwartaal. Het dagelijks EU-bestuur waarschuwt dat dit herstel nu wordt onderbroken door de tweede coronagolf. Voorspellingen over de economische ontwikkelingen zijn “heel onzeker en risicovol”.

Met een slag om de arm verwacht de commissie een economische groei van 4,2 procent voor de eurozone volgend jaar en 3 procent in 2022. Door de ongekende nationale en Europese steunmaatregelen om banen en bedrijven te behouden kon de werkloosheid in de hand worden gehouden. Toch neemt die nog toe van 7,5 procent in 2019 tot 8,3 procent dit jaar en 9,4 procent in 2021. Daarna verwacht Brussel een afname tot 8,9 procent in 2022.

