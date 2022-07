Brussel haalde vanmiddag de absolute top van stal, inclusief Commissievoorzitter Von der Leyen en vicevoorzitter Timmermans – om zijn langverwachte plan ‘Save gas for a safe winter’ te presenteren. Veel van de uitvoering is voor de lidstaten, niks is in dit stadium dwingend, maar dat kan veranderen als de situatie verslechtert.



De Commissie vraagt de lidstaten nu al een mandaat voor bindende maatregelen in een absolute crisissituatie. Ook al gaat ze er voorlopig van uit dat energiebesparing, een snellere overgang op schone energie en zon/wind, kernenergie en als het moet tijdelijk zelfs steenkool in plaats van gas voor stroomopwekking genoeg zijn om de 15 procent (ten opzichte van het gemiddelde gebruik per lidstaat over de afgelopen vijf jaar) te halen. De Commissie neemt daarvoor de komende acht maanden (van 1 augustus 2022 tot 31 maart 2023) en hamert erop dat elke kuub die nog in de zomermaanden wordt bespaard geen koude voeten kost in de winter.



Von der Leyen onderstreepte bij de presentatie van haar voorstellen dat het nu de tijd is, voor elke lidstaat, om met vrijwillige eigen maatregelen de 15 procent gasbesparing in te vullen, en daarmee te voorkomen dat de Commissie dwingende maatregelen oplegt. ,,Elke burger, elk afzonderlijk bedrijf kan daaraan bijdragen.” Volgens Timmermans is het belangrijk dat iedereen meedoet. ,,Elke kubieke meter gas die we door besparingsmaatregelen vrijspelen kunnen we gebruiken voor industrieën die geen alternatief hebben en voor landen met een grote gasafhankelijkheid.”