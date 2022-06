Brussel wil snel de stroomprijs omlaag: ‘Miljoenen mensen kunnen energierekening niet betalen’

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil concreet de stroomprijs loskoppelen van de (nu hoge) gasprijs, zo zei ze vanmiddag na afloop van een tweedaagse top in Brussel. Eerder stelden Frankrijk en Spanje dat ook al voor. De koppeling dateert uit een tijd dat goedkope fossiele brandstoffen de markt beheersten, maar die tijd is definitief voorbij, aldus Von der Leyen.

De hoge prijzen op dit moment zijn grotendeels het gevolg van de oorlog in Oekraïne, en het einde is nog niet in zicht. Europa, aldus Von der Leyen, moet erop voorbereid zijn dat Poetin de gaskraan nog veel verder dichtdraait dan hij al heeft gedaan. Nu al krijgen twaalf van de 27 EU-lidstaten geen of minder gas. Brussel probeert daarom zoveel mogelijk contracten elders te sluiten - door gezamenlijke inkoop, net als eerder met de coronavaccins beslissen lidstaten zelf of ze meedoen - en dat loopt goed.