Brussel wil voor 2030 helemaal van Russisch gas af

Dat staat in een plan dat de Europese Commissie dinsdag heeft gepresenteerd. Op donderdag en vrijdag bespreken de regeringsleiders van de EU-lidstaten het tijdens een top in Versailles. Eurocommissaris Frans Timmermans kondigde het plan, dat REPowerEU is genoemd, afgelopen donderdag al aan.



,,We moeten onafhankelijk worden van Russische olie, kolen en gas. We kunnen simpelweg niet vertrouwen op een leverancier die ons expliciet bedreigt”, zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdagmiddag. Met dat laatste doelde Von der Leyen op dreigende uitspraken van de Russische president Poetin, ook richting het Westen, sinds hij op 28 februari een oorlog tegen Oekraïne begon. Von der Leyen: ,,We moeten nu handelen. Hoe sneller we overstappen hoe sneller we echt onafhankelijk zijn.”