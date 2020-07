‘Burgerinitiatieven WeLoveHema en HouDeHema brengen op allerlaatste dag bod uit’

‘Door de zeer grote interesse van jullie om te investeren in Hema voelen we ons gesterkt in het idee dat Hema in de nabije toekomst ook eigendom KAN zijn van de Nederlanders’, is in de nieuwsbrief te lezen. ‘Misschien zelfs eigendom MOET zijn van de Nederlanders om daarmee de op de korte termijn gerichte private equity partijen een halt toe te roepen.’

‘Ons idee is dat klanten, medewerkers, leveranciers en private investeerders mede-aandeelhouder kunnen worden van Hema. WeLoveHema en HoudeHema hebben gezamenlijk een bod uitgebracht met het doel in ieder geval meer dan 50 procent van de aandelen in handen te krijgen. Ook hebben we ons aangesloten bij één van de biedende partijen, waarover in de komende tijd meer. Deze week horen we of door zijn naar de volgende ronde’.