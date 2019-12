Cabinepersoneel Lufthansa-dochter gaat rond jaarwisseling staken

Spaarders krijgen mogelijk nog 2,6 miljard vanwege te hoge spaartaks

23 december Het kabinet moet mogelijk tot 2,6 miljard euro uitkeren aan spaarders die moeten worden gecompenseerd voor een te hoge spaartaks. De heffing op vermogen was in de jaren 2015 en 2016 hoger dan de rendementen op spaargelden. Dat is in strijd met het Europees recht. Daardoor lijkt compensatie aanstaande, al wil de rechter daar nog niet aan.