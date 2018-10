Cabinepersoneel Ryanair staakt morgen

Een groep van 30 cabinemedewerkers overhandigt morgenochtend samen met FNV Luchtvaart een petitie aan gedeputeerde Pauli in het provinciehuis Brabant. De provincie is aandeelhouder van de luchthaven en heeft miljoenen euro’s belastinggeld geïnvesteerd om onder andere prijsvechter Ryanair te faciliteren.



Door de sluiting is het cabinepersoneel dat nog in de proeftijd zat direct op straat komen te staan. Zij hebben van de een op de andere dag geen inkomen meer, terwijl de kosten van huur, verzekeringen en abonnementen niet per direct opzegbaar zijn. Velen verlaten Nederland hierdoor noodgedwongen met schulden.



Hun collega’s die de proeftijd van 1 jaar voorbij zijn, worden binnen een maand overgeplaatst naar een andere basis in Europa. Wie niet kan vertrekken omdat ze na 6 of 7 jaar in Nederland inmiddels een partner en kinderen hebben in Eindhoven, wordt ook ontslagen.

Gevolgen voor reiziger onbekend

Stakingen moeten minimaal 72 uur van tevoren worden aangekondigd bij het bedrijf. ,,Natuurlijk hebben we dat ook in dit geval gedaan”, zegt FNV-bestuurder Leen van der List. ,,Maar de verantwoordelijkheid voor het inlichten van reizigers ligt nadrukkelijk bij Ryanair.” Daarom heeft de vakbond besloten niet al eerder naar buiten te treden met hun voornemen. ,,Wij moeten niet de boodschapper worden voor de problemen van Ryanair. Wij zijn verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de staking, maar gaan niet over de bedrijfsvoering van Ryanair.”



Wat de gevolgen voor reizigers vanaf Eindhoven Airport zijn, is nog onbekend. ,,Onze inschatting is dat Ryanair zoveel mogelijk vluchten probeert te bemannen met medewerkers uit andere landen”, aldus Van der List.

Kort geding