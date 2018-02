Cadeautje van Trump voor werknemers Eindhovens bedrijf: bonus van 400 euro

Omzetstijging

Thermo Fisher Scientific is een grote toeleverancier van apparaten en producten voor gebruik in laboratoria over de hele wereld. Het bedrijf zag vorig jaar zijn omzet stijgen naar 21 miljard dollar (17 miljard euro), een stijging van 14 procent ten opzichte van de 18 miljard een jaar eerder. De winst steeg met 11 procent naar 2,23 miljard dollar (1,79 miljard euro) van 2,02 miljard een jaar eerder.

De divisie Analytical Instruments, waaronder het voormalige FEI valt, was een van de grote groeiers. Dit onderdeel maakte een omzet van 4,83 miljard dollar (3,88 miljard euro), 23 procent meer dan de 3,67 miljard een jaar eerder. De omzet van FEI Company, met behalve in Eindhoven een vestiging in Brno in Tsjechië en het hoofdkantoor in Hilsboro in de Verenigde Staten, was tot 2016 iets minder dan een miljard dollar, maar is sindsdien flink gestegen.