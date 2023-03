Cao-lonen stijgen naar recordhoogte

Dit looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de vorige maand afgesloten cao’s vallen in de komende twaalf maanden gemiddeld aan loonsverhogingen mogen verwachten. De cao-lonen zitten al sinds 2021 in de lift, met een stevige versnelling de afgelopen maanden. In januari kwamen de loonafspraken ook al uit op een recordhoogte. Toen was de gemiddelde loonsverhoging 6,3 procent, wat iets meer was dan in de maand december.

Lees ook Opening in slepend conflict streekvervoer: vakbonden en werkgevers weer om tafel voor gesprek

Intussen stijgen de prijzen nog altijd harder dan de loonontwikkeling. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de inflatie in februari 8 procent.

Toegenomen spanning

De AWVN signaleert al langer dat de toon in de cao-onderhandelingen harder is geworden en dat vakbonden regelmatig dreigen met acties. Veel mensen ervaren die toegenomen spanning aan den lijve, zoals met de stakingen met bussen en regionale treinen en het afval dat in sommige gemeenten niet werd opgehaald. De acties en stakingen richten zich voornamelijk tot cao’s die van overheidsfinanciën afhankelijk zijn, zoals die van de gemeenteambtenaren, openbaar vervoer en de zorg.

Afgelopen maand werden er zestien cao’s afgesloten. Dat is minder dan het gemiddelde van twintig cao-akkoorden in voorgaande jaren. Dat het nu lager uitkomt, is volgens AWVN, de belangrijke adviseur over arbeidsvoorwaarden voor werkgevers, deels te verklaren door het grote aantal cao’s dat vorig jaar werd afgesloten. Daardoor zijn nu minder cao’s aan vernieuwing toe. De werkgeversvereniging heeft niet de indruk dat het tempo waarmee cao’s worden afgesloten, stagneert.

Over heel 2022 kwamen de cao-loonafspraken gemiddeld nog uit op 3,8 procent.

Kijk onze video's over de economie in onderstaande playlist: