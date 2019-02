CBS: energienota wel degelijk honderden euro’s duurder

In tegenstelling tot wat het kabinet claimt, betalen Nederlanders dit jaar wel degelijk fors meer voor gas en licht. Een gemiddeld huishouden is bijna 2100 euro kwijt, heeft het CBS becijferd. Dat is 334 euro meer dan vorig jaar.

De stijging van de energiekosten zorgt al enkele maanden voor veel reuring. Door hogere belastingen en stijgende tarieven is een gemiddeld gezin 360 euro meer kwijt dan afgelopen jaar, becijferde online vergelijker Gaslicht.com begin december voor deze site. Pricewise.nl kwam uit op een stijging van 327 euro.



Dat is onzin, reageerde het kabinet medio december in de Tweede Kamer op vragen van de PVV. De berekeningen deugen niet, vertelde staatssecretaris Mona Keijzer (EZ). Prijsvergelijkers zouden het gas- en stroomverbruik van Nederlanders véél te hoog inschatten. Zelf zei de bewindsvrouw zich te baseren op ramingen van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).



Reacties op sociale media vertelden ondertussen een heel ander verhaal. Veel Nederlanders hadden inmiddels bericht gekregen van Nuon, Eneco of Essent. ,,Mijn maandelijkse voorschot gaat vanaf januari met drie tientjes omhoog’’, meldden talloze mensen boos.



Nieuwe cijfers van het CBS logenstraffen de bewering van de staatssecretaris definitief. Huishoudens betalen dit jaar gemiddeld 334 euro meer voor gas en licht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Was een gemiddeld gezin vorig jaar 1740 euro kwijt, dit jaar is dat 2.074 euro.

Perspectief

De toename van 334 euro is vrijwel exact het bedrag dat Pricewise voorspelde en ligt dicht bij de berekening van Gaslicht.com. Inmiddels bestaat de totale energierekening in 2019 voor 47 procent uit belastingen. Dat was vorig jaar 45 procent.



CBS-econoom Peter Hein van Mulligen noemt de stijging opvallend, maar plaatst deze tegelijkertijd in perspectief. ,,Drie tientjes meer per maand meer is natuurlijk best veel geld. Tegelijk zijn de energieprijzen afgelopen tien jaar minder hard gestegen dan de consumentenprijzen.’’



Volledig scherm De energienota ligt dit jaar fors hoger © CBS

Niet foppen

Het CBS gaat in zijn berekening uit van een gelijkblijvend verbruik van 3.034 kilowattuur stroom en 1.466 kuub gas. Een strengere of zachtere winter is niet meegenomen, net als de aanschaf van energiezuinige apparaten of het nemen van isolerende maatregelen. Staatssecretaris Keijzer rekende met een veel lager verbruik van 2.500 kilowattuur elektriciteit en 1.100 kubieke meter gas.



Volgens Ben Woldring, directeur van Gaslicht.com, laten Nederlanders zich niet foppen. Volgens de Groninger rekent het kabinet juist met onrealistisch lage verbruikcijfers. ,,Het gemiddelde dat het kabinet hanteert past niet bij een normaal driepersoonshuishouden’’, zei hij afgelopen december. Daardoor lijkt de stijging bij het kabinet veel lager dan die in werkelijkheid is.



Dat Nederlanders geschrokken zijn, blijkt ook uit de nieuwe overstapcijfers. Sinds Prinsjesdag switchen huishoudens massaal naar een goedkopere energieleverancier, zo bleek afgelopen week. Zo valt tot wel 300 euro per jaar te besparen. Een flink deel van de prijsverhoging kan zo worden gecompenseerd.