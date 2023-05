CBS: Europese economie groeit, maar die van Nederland hapert

De Nederlandse economie is onverwacht met 0,7 procent gekrompen in het eerste kwartaal. Vooral de export daalde, evenals de gaswinning. Dat blijkt uit de eerste raming van de economische groei door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

,,De krimp is een tegenvaller. Zeker als je het vergelijkt met de andere landen in de eurozone’’, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Dat de groei minder uitbundig zou worden was algemeen verwacht. Maar dat de economie kromp kwam als een totale verrassing voor analisten.

Extra pijnlijk

Extra pijnlijk is dat Nederland in de eurozone nu van koploper tot de laatste in het peloton is gedegradeerd. Met de krimp doet Nederland het aanmerkelijk slechter dan andere landen in de eurozone. Die groeiden gemiddeld met 0,1 procent in het eerste kwartaal. Ook landen buiten de eurozone zoals het Verenigd Koninkrijk en de VS groeiden nog het afgelopen kwartaal.

Het is voor het eerst in ruim twee jaar dat de Nederlandse economie minder groeit dan de andere landen in de eurozone. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 is het herstel van de Nederlandse economie wel sterker dan dat van de naburige landen en de EU.

Export grootste tegenvaller

De grootste tegenvaller zat bij de export. Die daalde met 0,7 procent. ,,Vooral de export van de chemische industrie en de metaalsector daalde’’, aldus Van Mulligen. ,,Dat zijn sectoren die veel energie verbruiken. Mogelijk hebben ze de productie beperkt vanwege de hoge energieprijzen en is dat de reden dat de export is gekrompen.’’

Jan Paul van de Kerke, econoom bij ABN Amro is niet verrast door de terugval in de export. ,,De Nederlandse economie is uit de startblokken geschoten na de pandemie. We hebben nog geen tegenvallers gehad, terwijl de zwakte van de eurozone al langer duidelijk was.’’

We hebben nog geen tegenval­lers gehad Jan Paul van de Kerke, ABN Amro

Zo groeide de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van vorig jaar nog met 0,4 procent, terwijl de eurozone 0,1 procent kromp. Nu voelt de Nederlandse exportindustrie ook dat het elders in de wereld minder gaat. De export is normaal gesproken juist een van de motoren van economische groei. De export van diensten groeide nog wel licht.

Het gas speelde ook een grote rol. Nederland is de winning van aardgas aan het afbouwen. Dat betekent dat er minder gas geëxporteerd wordt. Tegelijkertijd wordt er meer geïmporteerd. Dat pakt negatief uit voor het handelssaldo. Bovendien werd er meer gas uit de voorraden verbruikt. Ook dat telt negatief mee voor de economische groei.

Witte raaf

De binnenlandse economie groeide nog wel licht. Dat was te danken aan de hogere overheidsuitgaven en de investeringen door bedrijven. De consumentenuitgaven bleven gelijk.

De delfstoffenwinning, voornamelijk gas, deed het slecht in het eerste kwartaal. Ook de sectoren handel, opslag, vervoer en horeca hadden het moeilijk.

De bouwsector was de witte raaf in het eerste kwartaal. Die sector deed het juist heel erg goed. Bedrijven en huishoudens staken meer geld in verduurzaming van bedrijfsgebouwen en woningen. ,,Dat is een effect van de hoge energieprijzen’’, ziet Van Mulligen. Ook kochten bedrijven meer machines en transportmiddelen.

Hoge rente, dalende huizenprijzen

Het is de vraag hoe lang de binnenlandse groei aanhoudt. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente agressief om de groei af te remmen en zo de inflatie te bestrijden. Een hoge rente maakt lenen duurder voor bedrijven en particulieren. Bedrijven zullen dan minder lenen om te investeren en particulieren minder lenen om te consumeren.

Voor particulieren speelt ook de daling van de huizenprijzen. Bij stijgende huizenprijzen voelen huishoudens zich rijker en zijn ze sneller geneigd extra geld uit te geven. Bij prijsdalingen is het effect omgekeerd.

Al met al lijken dat geen goede vooruitzichten voor de economie. Een dalende export, minder investeringen en een overheid die eigenlijk moet bezuinigen in plaats van extra geld uit te geven. En als de consumenten dan ook de hand op de knip gaan houden lijkt een verdere krimp, dus een recessie, onvermijdelijk.

Weerbare economie

Maar zover hoeft het niet te komen verwacht Van de Kerke. ,,De groei zwakt af, daar hadden we al rekening mee gehouden. Maar er zit nog steeds veel weerbaarheid in de economie.’’

De ABN Amro-econoom noemt de arbeidsmarkt als voorbeeld. De vraag naar personeel is nog steeds hoger dan het aanbod. Als de economische groei terugvalt zal de vraag naar nieuwe werknemers afnemen. Maar dan nog blijft er voldoende vraag over. Met andere woorden werknemers hoeven niet bang te zijn voor werkloosheid en een achteruitgang in inkomen. Dus kunnen ze blijven consumeren.

Stijgende lonen

Van Mulligen wijst ook op de robuuste arbeidsmarkt. De lonen stijgen inmiddels harder dan de prijzen en dat betekent extra koopkracht voor de werkenden. Dat kan leiden tot economisch herstel. ,,En er komen nog steeds een heleboel banen bij, dat is ook goed voor de koopkracht.”

Van de Kerke wijst ook nog op de eurolanden. De Europese Commissie verwacht weer groei voor de eurozone dit jaar. Daar kan de Nederlandse exportindustrie ook van profiteren, wat tot extra groei kan leiden.

