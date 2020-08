CBS: nog steeds minder faillissementen dan jaar terug

In de eerste 34 weken van 2020 zijn in totaal 2320 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 138 minder dan in dezelfde periode van 2019. In de meest recente week waarover cijfers bekend zijn, gingen er 32 organisaties op de fles, wat neerkomt op een daling met 29 vergeleken met de week ervoor. De industrie en de groothandel hadden van alle onderscheiden branches de meeste faillissementen, namelijk vijf elk. Verder zijn in de bouwnijverheid en de financiële dienstverlening elk vier bedrijven failliet gegaan.