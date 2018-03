Chauffeurs beramen aanval op taxidienst Uber

Taxichauffeurs beramen een aanslag op het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam. Ze betichten de internetvervoerder van oneerlijke concurrentie en willen Uber ‘binnenstormen’ met brandbommen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Uber neemt maatregelen.

De aanval op het kantoor van Uber in Amsterdam staat gepland op 20 maart om 16.00 uur, aldus een recente oproep in berichtendienst Telegram. ,,Alles en iedereen is welkom. Neem je bakstenen, vuurwerk en molotovs mee!”

Deze krant ontdekte de oproep in de Telegram-groep ‘WegMetUber’, die begin februari is opgericht en inmiddels circa 300 anonieme leden telt. Achter de oproep zit een groep boze Amsterdamse taxichauffeurs, zo melden ingewijden uit die branche. Ze vinden dat internetdienst Uber op oneerlijke wijze concurreert met de reguliere taxibranche.

Tot de leden behoren ook Uber-chauffeurs die het oneens zijn met de commissie van het bedrijf van 25 procent van de ritprijs. ,,De klant is koning en de chauffeurs zijn k**honden en slaven. Uber haalt meer en meer het bloed onder mijn nagels vandaan”, klinkt het.

Onrust veroorzaken

Door zoveel mogelijk onrust te veroorzaken, zeggen de initiatiefnemers te hopen op een verbod van Uber in Nederland, zoals onlangs in Londen gebeurde. Ook wordt verwezen naar Uber-rellen in Parijs. Demonstranten gooiden daar met molotovcocktails en Uber-taxi’s gingen in vlammen op. De rellen leidden ertoe dat de particuliere taxidienst UberPOP in Frankrijk werd verboden.

De Amsterdamse politie zegt op de hoogte te zijn van de oproep. ,,We hebben de zaak in onderzoek”, aldus woordvoerder Frans Zuiderhoek. ,,Mogelijk is er sprake van meerdere strafbare feiten, waaronder opruiing tot het binnendringen van andermans pand.”