China beticht Verenigde Staten van 'pesterij' in handelsoorlog

Boodschap­pen doen zonder prikkels en in alle rust? In Sint-Michiels­ges­tel kan het

23 september Even snel door de supermarkt om je boodschappen te doen. We doen het allemaal. Maar voor sommige mensen is een bezoekje aan de supermarkt een hele onderneming door de vele prikkels en storende geluiden. Daarom introduceert Albert Heijn in het Brabantse Sint-Michielsgestel een wekelijks uurtje 'prikkelarm winkelen'.