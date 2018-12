China gaat belasting ‘aanzienlijk’ verlagen

Juiste balans

Het monetaire beleid moet volgens de verklaring komend jaar ,,verstandig’' zijn en ,,de juiste balans’' vinden tussen verruiming en aanscherping. Wat die balans is, lieten de beleidsmakers, onder wie de Chinese president Xi Jinping, in het midden.

Het feit dat niet meer wordt gesproken over een neutraal beleid, zoals in eerdere jaren, kan erop wijzen dat Peking kortetermijnvraag wil aanzwengelen en niet meer zo gericht is op het terugbrengen van langetermijnrisico’s.