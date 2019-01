Chinese economie voelt handelsoorlog met VS

Het Chinese bruto binnenlands product (bbp) dikte in het vierde kwartaal met 6,4 procent aan ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat is in lijn met de verwachtingen van economen. In het derde kwartaal groeide de op een na grootste economie ter wereld nog met 6,5 procent.

Over heel 2018 was sprake van een economische groei met 6,6 procent, het laagste percentage in 28 jaar. Peking heeft al maatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren. Zo mogen banken kleinere reserves aanhouden waardoor er meer geld beschikbaar komt om aan bedrijven te lenen. Ook komen er belastingverlagingen aan.

De gevolgen van die maatregelen zijn echter pas over enige tijd zichtbaar. Economen verwachten daardoor dat de Chinese groei nog verder afzwakt voordat die weer stijgt. Dat wordt niet voor de zomer verwacht.

Productie

Verder waren er cijfers over de industriële productie en de detailhandelsverkopen in China. De industrie in het land produceerde in december 5,7 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat was een onverwacht goed cijfer. Een maand eerder groeide de industriële productie nog met 5,4 procent.