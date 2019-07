Chinezen investeren fors minder in Nederland

,,In de huidige turbulente geopolitieke omstandigheden zijn Chinese investeerders selectiever geworden in het sluiten van overeenkomsten en het doen van buitenlandse investeringen”, zei Wibren Veldhuizen, partner bij Baker McKenzie.

Bedrijven uit China investeerden maar 50 miljoen euro in de afgelopen zes maanden in Nederland, tegen 900 miljoen euro in de eerste helft van 2018. De investeringen in Europa en de Verenigde Staten daalden met 18 procent in de meetperiode. Wereldwijd liepen de investeringen met 60 procent terug.