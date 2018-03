Claim tegen Staatsloterij gaat naar beurs om geld voor rechtszaak

De claim wordt via een zogeheten omgekeerde overname naar de beurs gebracht. Welk beursfonds bereid is gevonden om de claim in onder te brengen wil Litigation Investments-topman Frederick Matthaei nog niet kwijt. Ook verdere informatie brengt Litigation Investments pas eind maart naar buiten.



Litigation Investments kiest voor een beursgang in plaats van een meer traditionele investeringsronde omdat volgens Matthaei ,,maximale transparantie'' nodig is in deze zaak. ,,Er zijn al veel dingen niet goed gelopen bij claimclubs en bij de Staatsloterij. Het moet nu duidelijk worden wie wat krijgt en waarom.''