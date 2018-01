CNV kondigt vervolgacties buschauffeurs aan

,,De actiebereidheid is enorm'', aldus CNV-onderhandelaar Sanne van der Meulen. ,,Dit gaat echt ergens over: de mensen willen dat er naar hen wordt geluisterd. Ze willen concrete afspraken over de werkdruk en sociale roosters.''



De staking duurt tot 23.00 uur vanavond. ,,Maar als de werkgevers denken dat het hiermee klaar is, hebben ze het mis'', vervolgt Van der Meulen. ,,We bereiden al vervolgacties voor. Vanaf 16 januari zullen die de vorm krijgen van regionale estafetteacties. Maar we hopen dat de werkgevers zich op tijd realiseren dat het ernst is.''



De FNV beaamt dit. ,,We hopen dat we met deze staking een duidelijk signaal hebben gegeven aan de werkgevers om concrete afspraken te maken. We geven ze hiervoor tot 15 januari de tijd om inhoudelijk op onze eisen in te gaan, anders volgen regionale acties.''