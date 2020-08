Code oranje zet streep door vakantieplannen: ‘Al derde keer dat het niet door gaat dit jaar’

Geen gedroomde rijen, maar malaise in Ouwehands: ‘We kennen die panda's nu wel’

14 augustus Hoe bijzonder de geboorte ook is, babypanda Fan Xing levert Ouwehands Dierenpark tot nu toe geen gouden bergen op. Door de coronacrisis laat het park in Rhenen per dag veel minder bezoekers toe. Geen gedroomde rijen voor de toegangspoort, maar financiële malaise. Een nieuwe hype bleef uit. ,,We kennen die panda’s nou wel.’’