Compensatie voor gedupeerde klanten Kijkshop

Gedupeerde consumenten kunnen zich zodra KijkBijMij in de lucht is, zich melden voor compensatie. De Zweedse investeerder The One verwacht dat het platform eind van de maand actief is.

Ook consumenten die hun product retour hebben gestuurd, maar hun aankoopbedrag niet terugkregen, vallen eveneens binnen de regeling. Klanten die een kadokaart van de Kijkshop hebben, krijgen eveneens compensatie.

Claims

Om voor het tegoed in aanmerking te komen, moeten de klanten wel eerst een claim indienen bij KijBijMij. Vanwege fraudegevoeligheid worden die individueel beoordeeld, meldt The One. De afhandeling gebeurt in de winkels van MyCom die recent door The One werden overgenomen, omdat KijkBijMij geen eigen winkels heeft.

KijkBijMij benadrukt tot niets verplicht te zijn en dat het ‘puur een coulanceregeling is’ voor klanten. Dit consumentenplatform werd aanvankelijk door Kijkshop opgezet. Onlangs is door de Zweedse investeerder The One besloten dit onderdeel zelfstandig verder te exploiteren.

Via dit concept kunnen consumenten elkaar via video live koopadvies geven. Adviezen die tot een transactie leiden, leveren de adviseur een commissie op.

Marketingstunt

Retaildeskundige Paul Moers noemt het netjes dat consumenten worden gecompenseerd. ,,Dit is een stukje fatsoen richting klanten, maar ook een slimme marketingstunt. Op deze manier laten zij veel mensen kennismaken met dit nieuwe concept. Een win-winsituatie."



Drie weken geleden vroeg de Zweede eigenaar het faillissement van Kijkshop aan. Alle 70 winkels sloten de deuren. Op de Facebookpagina van Kijkshop reageerden gedupeerde klanten verontwaardigd. Bijna twee weken geleden openden 50 van de ongeveer 60 winkels weer de deuren nadat Kijkshop faillissement had aangevraagd. In die vestigingen is nu een executieverkoop gaande.

De curatoren voeren momenteel met verschillende grote retailpartijen gesprekken over de overname van vestigingen. Die zouden dan onder de formule van de nieuwe eigenaar verder gaan, en dus niet meer als Kijkshop.

Toonbeeld