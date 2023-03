Consumentenbond: 83 procent van reizen niet te boeken voor aanbiedingsprijs

De ‘verzwegen kosten’, zoals toeristenbelasting, boekingskosten of verplichte bijdragen, lopen uiteen van 8 euro tot 462 euro per vakantie. De Consumentenbond geeft als voorbeeld D-reizen die adverteerde met een reis voor twee personen naar Cyprus voor in totaal 450 euro.

Prijs

De organisatie is tegen deze vier reisaanbieders een procedure gestart bij de Reclame Code Commissie. De Consumentenbond heeft de bevindingen ook besproken met de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. Die was al van plan vanaf 1 april weer te gaan controleren en zal handhaven als dat nodig is, bijvoorbeeld door boetes op te leggen.

Aanpassing van website

De ANVR stelt dat reisbureaus vroeger werkten met prijzenboekjes, waarin de prijzen voor een vakantie gedrukt werden aan het begin van een seizoen. Maar tegenwoordig hebben ze te maken met zogeheten ‘fluid pricing’. Dat betekent dat de prijs continue meebeweegt met vraag, aanbod en beschikbaarheid. De brancheorganisatie benadrukt dat alle informatie over prijzen vanaf zaterdag direct duidelijk zal zijn wanneer iemand wil boeken. ,,Daarnaast moeten de bijkomende kosten per boeking, met uitzondering van lokale taxen en heffingen, in één bedrag getoond worden. Deze kunnen later in de boeking wel weer opgesplitst worden zodat de reiziger in detail weet wat inclusief is in de reissom”, aldus de organisatie.