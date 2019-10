Consumentenbond: Financiële positie een derde energieleveranciers ondermaats

De Consumentenbond maakt zich grote zorgen over de financiële staat van energieleveranciers. Van de 30 onderzochte energieleveranciers blijken er dertien (diep) in de rode cijfers te zitten. De consumentenclub vraagt minister Eric Wiebes van Economische Zaken om maatregelen.

De Consumentenbond dook in de jaarrekeningen van energieleveranciers naar aanleiding van de recente faillissementen van EnergieFlex en Robin Energie. De uitkomst van het onderzoek is verontrustend: ruim eenderde dreigt op de lange termijn niet aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Hun solvabiliteit is ondermaats.

Om welke leveranciers van gas en stroom het gaat, wil de consumentenorganisatie niet kwijt omdat de organisatie die ‘niet het faillissement in willen jagen'. ,,Een hoge schuldenlast wil niet meteen zeggen dat een bedrijf failliet gaat, maar het is wel een teken aan de wand”, reageert Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Dat de buffers van sommige energieleveranciers verontrustend laag zijn is mede het gevolg van de felle en toegenomen prijsconcurrentie in de energiemarkt. Dat laatste is weliswaar gunstig voor consumenten, maar ‘uiteraard alleen als het verantwoord is’, benadrukt de Consumentenbond. Het probleem is volgens Molenaar dat daar te weinig zicht is . ,,Voor consumenten is het überhaupt onmogelijk om de financiële gezondheid van hun leverancier te beoordelen. Bij een nutsvoorziening als deze hoort gewoon een passende consumentenbescherming”, claimt de directeur.

In 2018 gingen kort na elkaar EnergieFlex en Robin Energie kopje onder. Klanten raakten als gevolg daarvan hun (teveel) betaalde voorschotten en de aan hen beloofde welkomstkortingen kwijt. Sommige consumenten werden extra hard getroffen, doordat zij bij aanvang van hun contract een waarborgsom van honderden euro’s hadden betaald.

Maatregelen

Het onderzoek is reden voor de Consumentenbond om bij minister Wiebes nog eens aan te dringen op maatregelen. Eerder vroeg de bond al om een speciaal garantiefonds in het leven te roepen. Daarmee zouden gedupeerden bij een eventueel faillissement worden gecompenseerd voor mogelijk teveel betaalde energiebelasting, btw en netwerkkosten. Verder vindt de bond dat bedrijven die klanten van een omgevallen leverancier overnemen, verplicht moeten worden om ook de financiële verplichtingen tegenover die klant op zich te nemen, zoals teveel betaalde voorschotten en nog niet uitbetaalde welkomstkortingen.

Als het aan de consumentenorganisatie ligt, gaat de minister de bevoegdheden van de ACM verruimen zodat de toezichthouder al eerder in de cijfers van de energieleveranciers kan duiken én strengere toetredingseisen aan nieuwkomers kan stellen. Bij het omvallen van EnergieFlex kwam de toezichthouder pas laat achter het financieel wanbeheer.