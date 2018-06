Consumentenbond haalt weer 1000 nepwebshops offline

De bond deed onderzoek naar webwinkels die met hoge kortingen merkkleding of luxe producten aanbieden, maar in werkelijkheid nepproducten verkopen of soms zelfs helemaal niets leveren. De winkels maken in veel gevallen gebruik van bestaande, in onbruik geraakte domeinnamen. Het voordeel is dat zo'n webadres al bekend is bij Google en daardoor hoger in de zoekresultaten komt.