Consumentenbond: Toezichthouder moet Ryanair aanpakken

Het bedrijf hoort zich aan de Europese compensatiewetgeving te houden, benadrukt de Consumentenbond. Volgens die wet moet een luchtvaartmaatschappij reizigers compenseren als hun vlucht meer dan 3 uur vertraging heeft of korter dan 14 dagen voor vertrek wordt geannuleerd. Dat geldt ook bij vertragingen en annuleringen die het gevolg zijn van stakingen door problemen tussen Ryanair en het eigen personeel.

Vorig jaar en deze zomer vielen de reisplannen van duizenden Nederlanders door dergelijke stakingen in het water. Twee weken geleden stuurde de Consumentenbond een brief aan Ryanair met de eis dat die gedupeerde klanten gecompenseerd moeten worden. De Ierse prijsvechter heeft nu laten weten dat de belangenorganisatie welkom is voor een gesprek, máár dat er geen compensatie zal volgen.

Het bedrijf beroept zich op uitspraken van rechtbanken in Duitsland, Spanje en Italië, zonder verdere data of details van die zaken te vermelden. ,,We verwachten dat de Britse CAA en rechtbanken dit precedent zullen volgen’’, reageerde een woordvoerder al eerder.

Bart Combée, directeur Consumentenbond, laat weten niet van zins te zijn om bij Ryanair langs te gaan en stapt direct naar de verantwoordelijke toezichthouder in Nederland. ,,In alles laat Ryanair doorklinken zich niets aan te trekken van de wet en van zijn klanten. Ryanair claimt dat er sprake is van overmacht, waardoor ze gedupeerde reizigers niet hoeven te compenseren. Maar het Europese Hof van Justitie is duidelijk: stakingen onder eigen personeel vallen in principe niet onder overmacht.’’

Schadeclaims

Vandaag liet ook de Britse toezichthouder Civil Aviation Authority weten handhavende maatregelen te nemen. Welke maatregelen de Britse toezichthouder treft als Ryanair in gebreke blijft, is niet bekendgemaakt. Claims door de stakingen kunnen een flinke kostenpost worden voor Ryanair. Alleen in Nederland, België en Duitsland is er al voor zeker 1,3 miljoen euro aan schadeclaims ingediend.