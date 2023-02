Consumentenvertrouwen krabbelt verder op maar blijft laag

Ook bij de koopbereidheid signaleert het statistiekbureau een kleine verbetering. De graadmeter waarmee het CBS het consumentenvertrouwen meet, is in februari uitgekomen op een stand van min 44, waar dat een maand eerder nog min 49 was. Het is daarmee de vierde maand op rij dat er een lichte verbetering is te zien. Het consumentenvertrouwen is echter nog altijd uitzonderlijk laag en ligt ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op min 10 staat.

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit. Toen stond de graadmeter op plus 36. In september en oktober 2022 werd de laagste stand ooit bereikt op min 59. Het CBS begon in 1986 met de metingen.

Consumenten waren bij de laatste peiling vooral minder pessimistisch over de economie in de komende twaalf maanden. Het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden was ook iets minder negatief. Hetzelfde gold voor het oordeel over de eigen financiële situatie. De tijd voor het doen van grote aankopen zoals een auto, meubels of huishoudelijke apparaten vonden consumenten in februari minder ongunstig dan in januari.

