Corendon-oprichter Atilay Uslu: Ik ben de grote verliezer

,,Dat is onzin. Wij kopen alle huizen terug, linksom of rechtsom. Van de 27 eigenaren die binnen de termijn gebruik wilden maken van hun terugverkoopgarantie, hebben we twintig huizen teruggekocht. Dat is probleemloos gegaan, die mensen zijn tevreden. Bij de zeven die naar de rechter zijn gestapt draait het niet om de vraag óf we terugkopen, maar om de terugkoopsom. Sommige huizen kampen met gebrekkig onderhoud en mankementen. Als de eigenaren die niet verhelpen, halen we de reparatiekosten af van de verkoopprijs. Zo staat dat ook in het contract. Logisch: als je de sleutel van een huurhuis inlevert, moet je het ook terugbrengen in de oorspronkelijke staat.



We hebben destijds een oplossing aangeboden om zo'n discussie te voorkomen. Voor een vast bedrag per jaar konden ze bij ons een onderhoudscontract afsluiten. Deze mensen hebben daar geen gebruik van gemaakt. De kosten voor bouwkundige problemen kunnen ze overigens op de projectontwikkelaar verhalen, want die heeft de huizen in 2009 opgeleverd met een garantie van tien jaar. Twee huiseigenaren die naar de rechter zijn gestapt, hebben zich pas bij ons gemeld nadat de terugkooptermijn was verstreken. Aan hen zijn we dus niets verplicht.''