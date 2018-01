Cryptomunten: loont het nog om in te stappen?

Bitcoin-evangelist Niels Harmsen (31) voelde zich voorbije jaren vaak een roepende in de woestijn. Jan en alleman vertelde hij over zijn nieuwe geloof, maar vrijwel niemand liet zich tot het cryptodom bekeren. ,,Zonde. Want hadden ze dat wel gedaan, dan waren ze nu net als ik miljonair geweest'', aldus de bitcoinspeculant.



Die rijkdom is overigens bijzaak voor Harmsen. Want hij gelooft heilig in de elektronische munt, die financieel verkeer mogelijk maakt zonder tussenkomst van banken. Zozeer zelfs, dat hij geen bankrekening meer heeft. Al was dat niet helemaal zijn eigen keuze: de bank verstootte hem als klant nadat hij hen had verzocht zijn cryptovermogen te bewaren.



De afgelopen vijf jaar stak Harmsen, van huis uit accountant, al zijn spaargeld in bitcoin. Het betaalde zich uit, want hij zag gaandeweg de waarde van zijn coins tot rond de 15.000 dollar per stuk oplopen. Geen slecht rendement voor iemand die tegen een koers van 100 dollar per munt was ingestapt.



Maar het zat Harmsen niet alleen mee. Door omvallende beurzen, oplichters en verkeerde transacties gingen honderden van zijn bitcoins verloren, een miljoenenverlies. Toch hoor je hem niet klagen. ,,Ik heb meer verloren dan gewonnen, maar ben nog steeds een stuk rijker dan voorheen.''