Curator onderzoekt mogelijkheid doorstart modemerk SuperTrash

De curator van het modebedrijf SuperTrash, dat lange tijd in handen was van Olcay Gulsen (37), onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart. Voorlopig blijven de winkels open en houden de 150 werknemers hun werk.

Of zich al gegadigden hebben gemeld voor een doorstart, kan een zegsman van de curator nog niet zeggen. ,,Het faillissement is nog maar net een feit. Er wordt nu in kaart gebracht hoe het bedrijf er financieel voor staat. We onderzoeken de opties en hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven."

Hij benadrukt dat het faillissement enkel is aangevraagd voor de moedermaatschappij en niet voor andere bedrijfsonderdelen, zoals de vennootschappen waar het personeel en de winkels onder vallen.

De onderneemster maakte het faillissement gisteren wereldkundig. Dit is precies een maand nadat zij als hoogste baas opstapte. In februari werd Charles Paape tot bestuursvoorzitter bij het bedrijf benoemd. Paape was eerder directeur bij onder meer Free Record Shop en The Phone House.

Gulsen, die recent nog in de finale van tv-programma Wie is de Mol? stond, benadrukte dat zij vier weken geleden, toen ze het stokje overdroeg, niet wist dat het faillissement nu al een feit zou zijn.

Steken laten vallen

De curator zal nog wel onderzoek gaan doen naar de rol van Gulsen. ,,Bij elk faillissement wordt gekeken naar de toedracht, en of mensen steken hebben laten vallen. Dat is een standaardprocedure."

Dat het al langer slecht ging met SuperTrash, is wel duidelijk: verschillende winkels, waaronder die in Amsterdam en Haarlem, moesten de afgelopen tijd al de deuren sluiten. Het bedrijf is failliet, maar Gulsen persoonlijk niet. ,,De onderneming en ik zijn twee verschillende entiteiten", zei ze gisteren.

Over haar rol bij SuperTrash liet ze onlangs aan deze site los: ,,Als je bedrijf groeit, doe je steeds minder waar je goed in bent en heb je steeds meer verplichte nummers. Kortom: ik had te weinig tijd voor het ontwikkelen van collecties en moest me richten op het zakelijke en financiële deel. Maar ik ben geen geboren CEO die op een sinaasappelkistje gaat staan en zegt: 'Jongens, dit is mijn visie'. Ik stak te veel energie in iets waar ik nooit goed in zou worden en had op een gegeven moment het idee dat ik op alle fronten tekortschoot."

Opbeurende berichten