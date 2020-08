Dat nertsenfokkerijen nog zo lang onderdeel uitmaken van onze samenleving, knaagt aan mijn rechtvaardigheidsgevoel

Deze week werd opnieuw het coronavirus vastgesteld bij een nertsenfokkerij in Brabant. Duizenden dieren werden over de kling gejaagd. Pardon, geruimd. Sinds de coronacrisis zijn er in Nederland naar schatting 1 miljoen nertsen gedood. Daar is weinig ophef over. Misschien komt dat doordat het leven van de dieren zo ontzettend miserabel is, dat een vroegtijdig einde eerder een zegen dan een misstand lijkt. De moederdieren, die in kleine getraliede kooien leven, zijn fokmachines die pups baren die stuk voor stuk worden geëlektrocuteerd of vergast. Hoe erg is het dat hun ellendige leven ophoudt?