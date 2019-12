De 500 rijkste aardbewoners werden in 2019 nóg rijker, twee Nederlanders in de lijst

Scheefgroei

In de Verenigde Staten is het aandeel van de allerrijksten in het totale vermogen van het land het grootst sinds 1929. Dat is het jaar dat de wereldeconomie instortte als gevolg van de beurskrach op de aandelenbeurs in New York. Progressieve politici in de VS en elders in de wereld pleiten vanwege de scheefgroei in de bezitsverhoudingen voor radicale economische hervormingen, bijvoorbeeld via hogere belastingen op vermogen.