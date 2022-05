‘De brandstofmotor is niet de vijand, dat is CO2’

Een tanker meert aan in de Europahaven van de Maasvlakte. ,,Daar kan van alles inzitten. Oud frituurvet, dierlijk vetafval uit slachterijen, vet uit vetputten. Afval- en reststoffen. En het komt overal vandaan van Azië tot Amerika’', zegt Pieter Zonneveld, verkoopdirecteur bij Neste voor Europa en Azië. Het vet vindt via dikke buizen zijn weg in de raffinaderij van Neste om uiteindelijk als kleurloze en geurloze diesel in de voorraadtanks te komen. Bouwvakkers zijn bezig met de betonwand van nieuwe opslagtanks op het 25 hectare grote terrein. De vraag naar de schonere diesel is booming.