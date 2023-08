De hele wereld wil een jacht uit Friesland: Wajer Yachts is genomineerd voor De Nationale Ondernemersprijs

De werf zit in het Friese Heeg, de jachten van Wajer Yachts gaan de wereld over. De rijken der aarde vallen er massaal voor. Het bedrijf is genomineerd voor de Nationale Ondernemersprijs.

Zeg niet tegen Dries Wajer dat zijn bedrijf Wajer Yachts boten verkoopt. ,,Wij verkopen een lifestyle.’’ En daarmee onderscheidt het bedrijf zich van de concurrentie.

In 1992 werd Wajer Yachts opgericht door zijn vader Dorus Wajer. ,,Niet de goedkoopste maar wel de beste jachten in het segment’’, dat was de filosofie van het bedrijf. ,,En dat is het nog steeds’’, zegt Dries Wajer.

Ons orderboek zit de komende twee jaar al helemaal vol Dries Wajer

Maar het bedrijf is sinds de oprichting wel veranderd. Van een lokale jachtenbouwer groeide Wajer Yachts uit tot een wereldwijde onderneming. Met een omzet van bijna 200 miljoen euro en ruim driehonderd medewerkers verkoopt het bedrijf wereldwijd jaarlijks zo’n zestig tot zeventig jachten. ,,En ons orderboek zit de komende twee jaar al helemaal vol.’’

Voor de rijken der aarde

Wat maakt de boten van Wajer zo bijzonder dat de rijken der aarde er massaal voor vallen? Van Americanfootballgrootheid Tom Brady tot het koningshuis, ze varen allenmaal in een Wajer jacht. ,,De kwaliteit en het design maken de boten elegant, innovatief en tijdloos. Alle schepen worden hier in Friesland gemaakt door onze vakmensen. Daarnaast heeft de klant inspraak in de kleuren die de boot krijgt, de materiaalkeuze en de afwerking. ,,We bouwen de boten seriematig, maar de afwerking gaat in samenspraak met de klant’’, somt Dries Wajer een aantal redenen op voor de populariteit van Wajer-jachten.

Maar dat is niet het hele verhaal. ,,Wij bieden onze klanten totale ontzorging, dat is een uniek concept’’, aldus Dries Wajer. Wajer zorgt voor reparatie en onderhoud van de boot, regelt de bevoorrading en levert zelfs een bemanning als de klant dat wil.

,,We zitten wereldwijd waar onze klanten zitten.’’ Zo zit Wajer in Miami en de Hamptons, de miljonairsenclave in de buurt van New York. In Europa onder andere in Saint-Tropez, Cannes, Ibiza en Mallorca.

Recessie

Het was Dries Wajer zelf die het bedrijf internationaal uitbouwde. ,,Toen ik in 2010 in het bedrijf kwam, was er een zware economische recessie. Het bedrijf kon wel een duwtje in de rug gebruiken. Ik ben toen met ons Nederlands kwaliteitsschip naar het buitenland gegaan. Daar heb ik goed geluisterd naar wat de klanten willen.’’

Die wensen leidden er toe dat Wajer een nieuwe generatie jachten ging bouwen. ,,Na de gesprekken met klanten hebben we de Wajer 38 ontwikkeld, een modernere versie van de Wajer 37 met nieuwe materialen en meer ruimte om te liggen in plaats van zitten.’’ Elke paar jaar komt Wajer weer met een nieuw model, dat ze zelf ontwikkelen. ,,We sluiten aan bij wat de markt wil. Elke boot wordt in samenspraak met de klant gemaakt.’’

Dat leidde weer tot nieuwe vindingen die een Wajer jacht uniek maken. ,,We hebben bijvoorbeeld stootkussens die automatisch opblazen. Ook vinden klanten het lastig om op een wiebelige boot naar het voordek te lopen om het anker te vieren. Dat kan nu automatisch vanaf de bestuurdersstoel’’, geeft Dries Wajer als voorbeelden van innovaties.

Tot nu toe wist Wajer de omzet elke twee jaar te verdubbelen. Maar die groei is niet vol te houden, al was het maar vanwege de krappe arbeidsmarkt. ,,Groter is ook niet altijd beter’’, weet Dries Wajer. De komende jaren wil hij het bedrijf efficiënter maken. ,,Wat we doen moeten we beter doen. We hebben nu onze positie in de markt en die moeten we vasthouden.’’

