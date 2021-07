De jarenlange familievete die miljardenbedrijf Dr. Oetker in tweeën hakt: drie huwelijken, acht kinderen en veel jaloezie

,,Alleen als de strijd nog tientallen jaren aanhoudt, zal die gevolgen hebben voor ons bedrijf.’’ Die woorden sprak August Oetker als voorzitter van de Raad van bestuur van de Oetker-groep in 2014. Zo lang hebben de ruziënde erfgenamen van dokter Oetker niet nodig gehad. Zeven jaar later is de splitsing van een van Duitslands grootste familiebedrijven een feit.