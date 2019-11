De wereld spiegelt zich in staal

Verkoopon­der­han­de­lin­gen Rotterdams havenbe­drijf APMT-R in ‘cruciale fase’: voor de kerst duidelijk­heid

8 november De onderhandelingen over de verkoop van het grote containeroverslagbedrijf APMT-R in de Rotterdamse haven zijn in een cruciale fase beland. Dat meldt het bedrijf. Personeel is beloofd dat de deal voor de kerst rond moet zijn.