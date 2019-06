Deal VS-Mexico, importheffingen opgeschort

Transpor­teurs boos over dure Nederland­se tachokaart: ‘In buitenland veel goedkoper’

7 juni Transportondernemers zijn boos over de hoge prijzen voor tachograafkaarten in Nederland vergeleken met andere Europese landen. De bedrijven moeten die kaarten daarom kunnen aanschaffen in het buitenland, zo betogen enkele ondernemersverenigingen, zoals Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).