Deeleconomie bloeit: 'Jongere generaties niet bezig met bezit, ze willen vooral toegang’

Aantal banen stijgt met recordaan­tal, maar werkloos­heid neemt ook toe

13 november De arbeidsmarkt is wat opgekrabbeld na de enorme coronaklap van het tweede kwartaal. In de afgelopen periode kwam er een recordaantal van 164.000 banen bij en ook het aantal vacatures nam toe. Het aantal werklozen was met 419.000 wel hoger dan het voorgaande kwartaal. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral doordat meer mensen op zoek gingen naar werk.