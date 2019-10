Delfts hyperloopbedrijf haalt miljoenen op, bouwt 3 km lange testbaan

Het is snel gegaan met Hardt Hyperloop, in 2016 opgericht door de vier Delftse studenten die kort daarvoor Elon Musks prestigieuze SpaceX Hyperloop Pod Competition wonnen. De flamboyante ceo van Tesla en SpaceX geldt als geestelijke vader van deze futuristische vervoersvorm, waarbij capsules met snelheden tot wel duizend kilometer per uur magnetisch door bijna vacuüm buizen zweven. De 450 km afstand tussen Amsterdam en Frankfurt gaat zo terug van vier uur naar 50 minuten.



De afgelopen maanden testte Hardt Hyperloop de eigen technologie al op een 30 meter lange testbaan, de allereerste in Europa. Uniek is de speciaal ontwikkelde baanwisseltechnologie, waardoor capsules moeiteloos van de ene naar de andere baan switchen.



,,Nu willen wij de volgende stap zetten en een 3 km lang testtraject bouwen”, vertelt Tim Houter, ceo en mede-oprichter. ,,Die wordt onderdeel van ons nieuwe European Hyperloop Centre.” Vanaf 2025 moet dan de eerste commerciële hyperloop verbinding worden gebouwd.

Belangrijkste voorwaarde

Volledig scherm Hardt Hyperloops nog te bouwen Europese centrum, met 3 km lange testbaan © Hardt Hyperloop Een nieuwe investeringsronde verschaft nu meerdere miljoenen euro's aan vers kapitaal om de hoge ambities te verwezenlijken. Het bedrag is afkomstig van diverse Nederlandse en buitenlandse investeerders, waaronder het Duitse fonds Freigeist Capital. Grootste geldschieter is het Nederlandse Koolen Industries, het groene energiebedrijf van techondernemer Kees Koolen. In ruil voor aandelen verstrekt hij het grootste deel van het geld. Vorig jaar wist Hardt Hyperloop ook al vijf miljoen euro op te halen. In totaal heeft het Delftse bedrijf afgelopen jaren 10 miljoen euro opgehaald bij investeerders.



Houter is in zijn nopjes. ,,Met dit geld kunnen we naast de bouw van een testbaan ons team van 25 medewerkers uitbreiden.” Hardt Hyperloop is momenteel druk bezig om een locatie te vinden voor het nieuwe European Hyperloop Centre. De Delftenaar zegt in gesprek met vier provincies te zijn, waaronder Flevoland, waar immers ruimte in overvloed is. De beschikbaarheid van een minstens 2,5 kilometer lange strook land is één van de belangrijkste voorwaarden.

6 miljard dollar

Begin volgend jaar moet er witte rook zijn. Houter beklemtoont dat er voor provincies veel te winnen valt. Recent onderzoek, becijfert de hyperloopmarkt over zeven jaar op 6 miljard dollar. ,,Ons centrum kan de start blijken van een economische hotspot, zoals Toulouse dat in Frankrijk voor de vliegtuigbouw is. Dat levert veel werkgelegenheid op.”



Houter is er van overtuigd dat de hyperloop geen luchtfietserij blijkt. ,,Ik heb geen glazen bol, maar de technologie werkt. Als ons verdere testwerk in 2022 klaar is, staat niks commerciële exploitatie in de weg.



De eerste échte versie kan in 2025 gereed zijn, allereerst voor goederentransport. ,,Zo raken mensen er vertrouwd mee.” In 2030 volgt dan een hyperloop voor passagiers, aanvankelijk met een bescheiden lengte van circa 50 km, bijvoorbeeld van een vliegveld naar een stadscentrum.

‘Hyperloop emissieloos en sneller dan vliegtuig’

Volledig scherm De 3km lange testbaan die Hardt Hyperloop wil gaan bouwen © Hardt Hyperloop Durven mensen straks vrijwillig in een compleet afgesloten capsule te gaan zitten en zich met 700 tot 1000 km per uur door een buis laten vervoeren? ,,Jazeker, mits we die comfortabel inrichten met bijvoorbeeld grote beeldschermen aan de zijkant.” Uiteraard zal het nog decennia vergen voordat Europese steden via een fijnmazig netwerk van duizenden kilometers aan buizen met elkaar verknoopt zijn.



Houter benadrukt nog maar eens de talloze voordelen van de hyperloop en wijst op de uitdijende luchtvaart met alle CO2-uitstoot van dien. ,,De hyperloop is volledig emissieloos en sneller dan het vliegtuig.” De aanleg is goedkoper dan een hsl of een magneetzweefbaan. ,,De hyperloop vergt daarnaast minder ruimte dan een hoge snelheidslijn, waarvoor een strook land van minstens 15 meter breed nodig is.”

KADER: oud-Booking-baas Koolen enthousiast

Ondernemer Kees Koolen steekt met overtuiging geld in Hardt Hyperloop. ,,Ik houd van alles dat nieuw en disruptief is”, stelt Koolen die een neusje heeft voor talentvolle bedrijven. ,,Dit is bovendien een Nederlands bedrijf.” Eerder investeerde hij in Uber toen dat slechts tien werknemers telde. Hij stak verder in 1997 geld in Booking.com, waarvan hij later tussen 2001 en 2011 ook ceo was. Koolen voorziet een grote toekomst voor de hyperloop. ,,Mensen zullen altijd blijven reizen, maar het moet schoner. Met de hyperloop kan dat.” De hyperloop klinkt futuristisch, maar is dat niet. ,,Veel van de technologie er achter bestaat heel lang. Het is geen hocus pocus.” Naast geld zal Koolen expertise inbrengen. ,,Tegen welke problemen loop je tegen aan bij het groter groeien? Daar kunnen we bij helpen.”