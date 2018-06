Deurwaarders ontruimen steeds minder huizen

Circa 5300 woningen werden afgelopen jaar door gerechtsdeurwaarders leeggehaald, ruim een derde minder dan in 2016, toen 8100 woningen werden ontruimd. Het jaar eerder daalde het aantal huisuitzettingen wegens te lang niet betaalde huur ook al met 18 procent. De cijfers staan in het nieuwe jaarverslag van de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) over 2017 dat vandaag verschijnt. Volgens voorzitter Wilbert van de Donk lukt het door een verbeterde samenwerking tussen woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders steeds beter ontruimingen te voorkomen. ,,Als er een ontruiming dreigt, gaan we het gesprek aan met de huurder en proberen we zijn problemen bespreekbaar te maken. Dat kost tijd en inspanning, maar levert veel op", aldus Van de Donk.

Mondiger

Vergaande consequenties

Wanneer iemand zijn rekeningen niet betaalt, mogen de schuldeisers beslag leggen: op zijn inkomen, inboedel en ook op zijn bankrekening. Bankbeslag wordt uitgevoerd door een deurwaarder. Die heeft daarvoor een vonnis van de rechter nodig, behalve als de overheid de schuldeiser is. Bankbeslag wordt in Nederland op grote schaal ingezet. Per jaar leggen Belastingdienst, gerechtsdeurwaarders en CJIB samen zo'n 450.000 keer bankbeslag. Beslag op het volledige banksaldo kan vergaande en onnodige consequenties hebben voor de schuldenaar, stelt Van de Donk. Bij een bankbeslag kan de schuldenaar wekenlang niet bij zijn bankrekening. De bank krijgt namelijk vier weken om de deurwaarder informatie over het banksaldo te verschaffen. Verder lezen na de foto

Problematische schulden

Al die tijd is de rekening geblokkeerd, waardoor zelfs eten kopen een probleem kan zijn. ,,Schuldenaren kunnen bij een bankbeslag onder het bestaansminimum terechtkomen", stelt Van de Donk.



Bovendien leidt een bankbeslag er vaak toe dat iemand alleen nog maar verder wegzakt in de problematische schulden. Want zolang de bankrekening geblokkeerd is, kan de schuldenaar geen enkele rekening meer betalen. En na het bankbeslag staat er vaak geen cent meer op de bankrekening.



,,Mijn huur werd niet afgeschreven, dus ik had meteen een huurachterstand'', vertelt een ervaringsdeskundige. ,,En ook mijn telefoonrekening kon ik niet betalen. Dat moet je weer zien in te lopen. Deurwaarders weten heel goed wanneer ze beslag moeten leggen: aan het eind van de maand, wanneer je inkomen net binnen is en je huur of hypotheek nog niet betaald. Ik vind echt dat ze over lijken gaan."