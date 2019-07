Deutsche Bank schrapt minstens 18.000 banen tot 2022

Aan het einde van maart had Deutsche Bank bijna 91.500 voltijds werknemers wereldwijd, waaronder een goede 41.500 in Duitsland. Een uitgebreide bedrijfsherstructurering brengt Deutsche Bank in het tweede kwartaal in de rode cijfers. Inclusief de herstructureringslasten verwacht de grootste bank van Duitsland een verlies van ongeveer 500 miljoen euro vóór belastingen en 2,8 miljard euro na belastingen in de periode van april tot eind juni, zo maakte ze gisteren bekend. De herstructurering zal in totaal naar verwachting 7,4 miljard euro kosten.