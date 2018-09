Deze 3 iPhones presenteert Apple woensdagavond (plus nog véél méér)

Praatte iedereen voor en na de lancering van de radicaal vernieuwde iPhone X vooral over de torenhoge prijs (ruim 1100 euro in ons land!), dit jaar zal dat niet het punt zijn. Als de geruchten kloppen maakt Apple zijn paradepaardje weer goedkoper: opvolger iPhone XS krijgt in de VS een instapprijs van 899 dollar, wellicht zelfs 800 dollar. In Nederland betekent dat waarschijnlijk dat de nieuwe iPhone 1059 euro gaat kosten, dat is 100 euro goedkoper. Voor dat bedrag krijgen kopers net als bij de iPhone X een OLED- scherm van 5.8 inch (14,7 cm) doorsnede. Uiteraard zijn de specs verbeterd en komt de iPhone met Apple's nieuwe A12 chip, een betere accu en verbeterde dual lens-camera. Ook biedt de iPhone XS ruimte voor twee simkaarten. Klanten kunnen voortaan niet enkel kiezen voor 64 GB en 256 GB opslagruimte, Apple introduceert voor het eerst ook 512 GB als optie. Voor zware gebruikers handig, sowieso eten fotobestanden en video's steeds meer geheugen. De iPhone XS komt behalve in zwart en wit ook in de kleur goud verkrijgbaar. Naar verwachting is de nieuwe iPhone al eind deze week te bestellen en ligt het toestel een week later in de winkel. Sinds 2016 hoort Nederland bij de eerste lichting landen waar de nieuwe iPhone verkrijgbaar is.

Budget iPhone

Apple lanceert verder een grotere variant, die waarschijnlijk de iPhone XS Max (en dus niet XS Plus) gaat heten. Deze grote iPhone bezit een scherm van 6.5 inch (16,5 cm). Of deze iPhones duurzamer zijn dan de iPhone X moet blijken. De iPhone X kwam vorig jaar uit valtesten als meest breekbare smartphone ooit.



Meest interessante voor het grote publiek is wellicht de komst van een 'budget iPhone', voor zover daar bij Apple natuurlijk ooit echt sprake van kan zijn. Volgens alle uitgelekte nieuwsberichten presenteert Tim Cook morgenavond echter een iPhone met scherm van 6.1 inch (15,5 cm) die in de VS 699 dollar gaat kosten. In Nederland vertaalt zich dat waarschijnlijk naar ruim 800 euro.



Die 'lage prijs' van wat de iPhone Xr, Xc of iPhone 9 gaat heten, komt met enkele bezuinigingen: zo bezit het toestel geen OLED, maar een LCD scherm, ook zit aan de achterkant slechts een enkele camera en kent deze iPhone geen metalen frame. Tegelijk is het design hetzelfde en wordt de thuisknop ingeruild voor Face ID, gezichtsherkenning.



De iPhone Xc komt naar verluidt in het zwart, wit, blauw, rood en oranje beschikbaar. Zulke vrolijke kleuren kende de iPhone 5C ook: dat is Apple's allereerste uit 2013 stammende budget iPhone, waar de Xc van lijkt te zijn afgeleid. Het zou kunnen dat het toestel pas in november te bestellen is, Apple zou met vertragingen kampen. Of de iPhone XS



Een klein nieuwtje waar iPhone-bezitters desalniettemin heel blij van gaan worden: Apple zal voortaan veel betere opladers leveren. In plaats van de trage 5W oplader van nu, zit er een 19W snellader bij.