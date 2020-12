Deze familie verkocht alles om in de bitcoins te gaan, nu wonen ze als een god in Portugal

Tuur Elzinga wil nieuwe voorzitter FNV worden

4 december Tuur Elzinga was de afgelopen jaren hét gezicht van vakbond FNV bij de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel. Nu wil hij de nieuwe FNV-voorzitter worden. Nu is het tijd om andere problemen als flexibele arbeid en het lage minimumloon aan te pakken. ,,Als ik ergens mijn tanden in zet, laat ik niet meer los.’’