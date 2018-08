Stadler werd acht weken geleden in zijn woning in Ingolstadt gearresteerd en zit sindsdien in hechtenis in Augsburg. Hij werd opgepakt uit vrees dat hij met bewijsmateriaal zou knoeien of getuigen zou gaan beïnvloeden. Volgens de rechtbank zijn er sterke verdenkingen tegen Stadler. Het onderzoek richt zich op valsheid in geschrifte en fraude.

De arrestatie van Stadler bewijst dat de storm rond het dieselschandaal nog niet is gaan liggen. Audi-moeder Volkswagen wordt al bijna vier jaar door autoriteiten achternagezeten sinds het dieselschandaal in de Verenigde Staten aan het licht kwam. Het bedrijf heeft al ruim 25 miljard euro apart gezet voor boetes, schikkingen en andere kosten rond het schandaal.

Volkswagen moest opbiechten bij zo'n 11 miljoen wagens wereldwijd software te hebben geïnstalleerd die de emissiewaarden in een testomgeving vervalsten. Dieselwagens leken daardoor veel minder schadelijke stoffen uit te stoten dan in werkelijkheid het geval was.

De topman had de laatste tien jaar de leiding over Volkswagens luxedochter Audi. De raad van commissarissen bij Volkswagen en Audi heeft Stadler tot nader order ontheven uit zijn topfuncties, 'tot de zaak geklaard is'. De Nederlander Bram Schot heeft tijdelijk het stokje overgenomen als ceo van Audi.