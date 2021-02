Dieven wagen hun leven voor diefstal uit oliepijpleiding in Brabant

Februari 2020: De berm vlak bij Kasteel Nemerlaer in Haaren wordt gekortwiekt met een ­klepelmaaier als er ineens iets wordt geraakt. Direct spuiten er tientallen liters olie de natuur in. De maaier heeft een illegale vertakking geraakt waarmee criminelen olieproducten uit de ondergrondse pijplijn kunnen stelen, zoals benzine en diesel. Er vormt zich een plas van tienduizenden liters olie aan de Belversedijk. Als oliediefstal al in het nieuws komt, dan gaat het meestal over landen als ­Nigeria of Mexico. Maar voor het dichtbevolkte Brabant is het nieuw en zorgelijk.