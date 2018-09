Digitale krant wordt goedkoper

Achterhaald

Daarmee is de weg vrij om het btw-tarief voor e-publicaties te verlagen. D66-Kamerlid Joost Sneller hoopt dat het kabinet die verandering dit jaar nog aan de Kamer voorlegt, zodat digitale media komend jaar al goedkoper kunnen worden. ,,Vooral jongeren lezen niet meer de papieren krant aan de ontbijttafel. Steeds vaker lezen we de krant of het e-book op de iPad of telefoon in de trein. Online is de toekomst, en het onderscheid in prijs is achterhaald en onlogisch”, stelt hij.